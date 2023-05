Horner begrijpt voorstelrondje: "Bevinden ons op een andere markt"

Voorafgaand de Grand Prix van Miami vond afgelopen weekend een soort voorstelrondje plaats. Rapper LL Cool J introduceerde de coureurs aan het publiek en niet iedereen was daar even blij mee. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner stelt dat dit past bij de Amerikaanse sportcultuur, maar dat dit niet in Silverstone zal gebeuren.

Voorafgaand het raceweekend in Miami was al duidelijk dat de organisatie iets bijzonders had bedacht. In Miami maakte men gebruik van de regelwijziging van de FIA waarmee men de races meer kansen biedt om iets te organiseren voorafgaand de start van een Grand Prix. Veel coureurs gaven echter aan dat ze geen fan waren van de show met LL Cool J.

Andere markt

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner begrijpt de kritiek van de coureurs, maar hij stelt ook dat het iets positiefs is. In gesprek met RaceFans legt Horner zijn mening uit: "We bevinden ons hier op een andere markt. Je ziet dat de coureurs het misschien een beetje ongemakkelijk vinden, een aantal van hen tenminste. Als het gaat om het omarmen van een nieuw publiek, dan moet de promotor dat doen. Ik maak mij meer druk over wat er gebeurt als de lichten uitgaan."

Silverstone

Horner begrijpt waarom men het in Miami op deze manier aanpakt. De Brit snapt echter ook wel dat zo'n voorstelrondje niet bij elke Grand Prix zou passen: "Ik denk dat er momenteel veel wordt geëxperimenteerd. Dit is een nieuwe markt, de sport in Amerika is anders. Je zal de coureurs niet over ijs ofzo zien rennen in Silverstone. Voor andere markten heb je andere dingen. Ik begrijp dat Liberty Media en de promotors dingen uitproberen omdat ze concurreren met andere sporten. Ik denk dat je vooral die balans moet vinden."