Ralf Schumacher haalt uit: "Hamilton zoekt naar aandacht met zijn outfits"

Lewis Hamilton lijkt ook dit jaar niet mee te kunnen strijden voor de zeges. In de eerste vijf Grands Prix van het huidige seizoen had hij het zeer lastig. De Brit blijft strijdvaardig, maar Ralf Schumacher denkt dat Hamilton kookt van woede. Volgens Schumacher zoekt de zevenvoudig wereldkampioen nu naar aandacht.

Hamilton beleefde afgelopen weekend in Miami zijn slechtste raceweekend van het seizoen. In de kwalificatie kwam hij niet door het tweede kwalificatiedeel heen en in de Grand Prix vocht hij zich terug naar de zesde plaats. Zijn teamgenoot George Russell kwam als vierde over de streep en Hamilton werd dus wederom verslagen in het onderlinge duel.

Oud-coureur Ralf Schumacher is van mening dat Hamilton momenteel niet lekker in zijn vel zit. De Duitser vermoedt dat er meer speelt en spreekt zich uit in zijn column voor de Duitse tak van Sky Sports: "Lewis Hamilton zal momenteel echt ziedend zijn. Hij is het namelijk niet gewend om geen races te winnen. Hij zoekt wel naar die aandacht, dat zie je vooral in zijn outfits. In Miami finishte hij achter zijn teamgenoot George Russell. Voor Hamilton geldt dat echt als een soort enorme straf."