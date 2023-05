Verstappen hoopt dat Red Bull haar voorsprong op achtervolgers kan volhouden

Kampioenschapsleider Max Verstappen heeft afgelopen weekend goede zaken gedaan. Bij de Miami Grand Prix sneed de Limburger vanaf een P9 startpositie als een warm mes door een pakje boter door het veld heen. Het is duidelijk dat zijn team van Red Bull een uitstekende auto heeft gebouwd, maar voor hoe lang de renstal haar voorsprong op de achtervolgers kan blijven vasthouden, is nog maar de vraag. Verstappen meent dat ook zijn team met een aantal upgrades zal gaan komen, en hoopt dat die ontwikkelingen genoeg zijn om aan de kop van het veld te kunnen blijven rijden.

Red Bull-coureur Max Verstappen is op dit moment dé favoriet om de wereldtitel van dit Formule 1-seizoen te pakken. Zijn team heeft een bloedsnelle auto gebouwd waardoor hij vooralsnog alleen teamgenoot Sergio Pérez in zijn kielzog heeft zitten. Of de Oostenrijkse renstal de voorsprong het gehele jaar weet vol te houden, is nog maar de vraag.

Met een significante mindering in het aantal te besteden uren in de windtunnel zullen de achtervolgende teams van Aston Martin, Mercedes en Ferrari naar alle waarschijnlijkheid later dit jaar wat op Red Bull inlopen. De Nederlandse coureur hoopt echter dat zijn team dat voordeel kan blijven vasthouden.

"We hebben een redelijk grote voorsprong, vooral in de races", begint Verstappen. "Bij sommige circuits zullen andere auto's over één ronde zeker even, of wat sneller dan ons zijn. Maar onze racepace is zeer sterk op het moment. Het is ook niet alsof alleen de andere teams upgrades aanbrengen, en dat wij stil blijven staan. Hopelijk kunnen we doorgaan zoals we dat nu doen", concludeert de Red Bull-coureur.