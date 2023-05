Andretti houdt hoop: "Zijn nu een team aan het opbouwen"

Het is algemeen bekend dat het bekende team van Andretti graag de Formule 1 wil betreden. De Amerikaanse grootmacht heeft zich al gemeld bij de FIA en is een samenwerking aangegaan met Cadillac. Michael Andretti is positief over zijn plannen en geeft zelfs aan dat er momenteel al een team wordt gevormd.

Andretti spreekt al een paar jaar de ambitie uit om de Formule 1 te betreden. De Amerikanen probeerden eerder het team van Sauber over te nemen, maar dat plannetje mislukte. Begin dit jaar opende autosportfederatie FIA een proces voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Andretti bundelde de krachten met General Motors-merk Cadillac en zocht direct contact met de FIA.

Michael Andretti was afgelopen weekend aanwezig in Miami en daar kwam hij weer met een update over zijn Formule 1-plannen. Op de grid kwam hij Sky Sports-verslaggever Martin Brundle tegen en gaf hij aan dat hij zo snel mogelijk de koningsklasse wil betreden: "Dat is ons doel en we zijn er nu mee bezig. We bevinden ons nu middenin het proces met de FIA. We sturen deze week ons papierwerk op en hopelijk krijgen we halverwege juli antwoord. We maken dus goede progressie. We doen veel en we zijn momenteel een team aan het opbouwen."