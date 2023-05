Perez wilde niet starten op de harde band: "Dan is dat een gok"

Red Bull Racing-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez kozen afgelopen weekend in de Grand Prix van Miami allebei voor een andere strategie. Verstappen begon de race op de negende plaats en vocht zich naar de zege. In tegenstelling tot Verstappen begon Perez niet op de hards, maar daar had hij geen spijt van.

Verstappen begon de race op de negende plaats en dat deed hij de harde band. Perez begon, net als veel andere coureurs, de Grand Prix op de mediums. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur begon de race op de pole position, maar kwam achter Verstappen als tweede over de streep. Verstappens strategie werkte naar behoren aangezien hij zeer lang kon doorrijden op de harde banden.

De strategische keuze van Verstappen was opvallend, maar het werkte dus wel. Perez had dezelfde keuze kunnen maken, maar op de persconferentie voor de top drie liet hij weten dat dit voor hem geen optie was: "Als je de race start op de pole position, is starten op de hards een beetje een gok. Het kan goed of fout gaan met bijvoorbeeld de Safety Car. Niemand van ons had verwacht hoe zwak de mediums waren. Ik denk dat we ons na een paar rondjes wel realiseerden dat het een zwakke band was."