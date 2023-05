Video: Norris beantwoordt Google’s meest gestelde vragen

In navolging van teamgenoot en F1-rookie Oscar Piastri, is McLaren-jongeling Lando Norris ook voor de camera gezet om de meest gestelde vragen van fans via Google te beantwoorden.

Lando Norris maakte in 2019 zijn Formule 1-debuut bij het team van McLaren, en is sindsdien gegroeid tot een van de meest gewilde coureurs in de sport. De 23-jarige coureur ondergaat momenteel zijn vijfde seizoen in de koningsklasse van de motorsport, en zijn team vond het tijd om hem een aantal goede vragen te laten beantwoorden.

Bekijk de video hieronder: (6:12 min)