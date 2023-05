Gefrustreerde Sainz kan lastige SF-23 auto momenteel niet onder controle krijgen

Ferrari-coureur Carlos Sainz blijft met zijn auto worstelen. De Spanjaard wist bij het recentelijke Grand Prix-weekend een vijfde eindplaats te behalen, maar uitte na afloop van de race zijn frustratie over de onbalans van de Ferrari.

Carlos Sainz startte de race in Miami op een derde plaats, waarna hij in de race uiteindelijk naar een vijfde positie terugviel. Een undercut op voorloper Fernando Alonso leek niet te werken, en na het switchen van de medium naar de harde bandencompound bleek het snel duidelijk dat zijn racepace verminderde.

"Ik was een beetje verrast met hoe moeilijk we het op de harde banden hadden", vertelt Sainz tegenover internationale media. "Vooral na onze sterke stint op de mediums. Om de een of andere reden hebben we geen flexibiliteit in de auto. Ik moest vrijwel de gehele race onder de limiet rijden. De harde wind en de hoge bandendegradatie van onze auto betekende dat de stint op de harde banden een te grote opgave voor ons was."

"Ik kan momenteel niet pushen, vooral niet tijdens de races. Zodra je ook maar één rondje pusht, dan ben je de volgende ronde meteen drie tienden van een seconde langzamer. Deze race liet ons zien dat we nog flink aan de bak moeten", concludeert Sainz.