Ferrari verslaat Red Bull tijdens de pitstops in Miami

Het team van Red Bull Racing was afgelopen weekend oppermachtig in de Grand Prix van Miami. Max Verstappen en Sergio Perez kwamen als eerste en tweede over de streep en Red Bull pakte dus wederom een 1-2tje. De Oostenrijkse renstal was niet op elk vlak de koploper, in de pitlane werden ze namelijk verslagen.

Het team van Ferrari verrichtte de snelste pitstop van het weekend in Miami. De Italiaanse renstal wisselde in 2,21 seconden de banden van Carlos Sainz. Ze waren hiermee net iets sneller dan Red Bull, daar werden de banden van Sergio Perez namelijk in 2,27 seconden gewisseld. De top drie werd compleet gemaakt door McLaren, Oscar Piastri werd na 2,31 seconden weer op pad gestuurd.