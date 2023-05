Perez ontvangt reprimande voor drivers parade-foutje

Sergio Perez moest zich gisteravond na afloop van de Grand Prix van Miami melden bij de stewards. De Red Bull Racing-coureur had geen overtreding begaan tijdens de race, maar kwam wel te laat tijdens de drivers parade. De stewards hebben besloten hem hiervoor te straffen.

Perez heeft een zogenaamde non-driving reprimande ontvangen van de stewards. Red Bull had aangegeven dat Perez te laat was gearriveerd bij de drivers parade doordat zijn sponsorverplichtingen voorafgaand de parade waren uitgelopen. Volgens de stewards was dit geen geldige reden omdat dit gevolgen kan hebben voor de planning van de rest van het weekend. Daarop deelde men dus een reprimande uit.