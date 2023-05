Verstappen nam geen risico's: "Als je een beetje logisch nadenkt"

Max Verstappen won vandaag zijn derde Grand Prix van het seizoen. In Miami moest hij een inhaalrace rijden, maar dat bleek geen enkel probleem te zijn. Hij koos voor een alternatieve strategie en dat bezorgde hem de zege. Na afloop sprak hij dan ook van een zeer sterke prestatie van hem en het team.

Verstappen was één van de grote verliezers van de kwalificatie van de zaterdag. Door de rode vlag kon hij zijn tijd niet meer verbeteren en werd de negende plaats de plek waar hij moest starten. Het leek hem niets te doen aangezien hij pijlsnel door het veld heen sneed. Hij startte op de harde banden en dat bezorgde hem uiteindelijk de victorie, zijn teammaat Sergio Perez begon de race immers op de mediums.

Sterk

Na afloop was de tevredenheid groot bij Verstappen. Na de podiumceremonie daalde hij de trappen van het podium af en besprak hij de wedstrijd met Viaplay: "Het was gewoon een heel erg sterke race en gelukkig hadden we niet al te veel problemen in het begin. Het was natuurlijk een beetje druk in de eerste bocht en we hadden besloten om daar niet al te veel risico te nemen."

Harde banden

Ook met de bandenstrategie leek men geen risico te nemen. Doordat hij de race startte op de harde band, hoefde hij pas zeer laat naar binnen. Hierdoor kon hij Perez weer inhalen en won hij: "We hadden natuurlijk voor dezelfde strategie kunnen gaan, alleen wisten we niet helemaal zeker hoe die gele band het zou gaan houden. Als je logisch nadenkt, dan weet je dat je rijdt met veel benzine en in de hitte. De harde band is iets robuuster en als je in het verkeer zit moeten deze banden het beter volhouden."