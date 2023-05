Perez heeft vrede met tweede plaats: "Ik heb het geprobeerd"

Sergio Perez wilde in Miami de koppositie in het wereldkampioenschap overnemen van Max Verstappen, maar zijn droom werd op geen enkel moment waarheid. Verstappen ging er met de zege vandoor terwijl Perez als tweede over de finishlijn kam. Perez was na afloop realitistisch.

Perez startte de race op de pole position en hij kon deze positie ook geruime tijd vasthouden. De Mexicaan had echter een compleet andere strategie gekozen dan Verstappen waardoor hij al in de openingsfase naar binnen moest gaan. Verstappen kon veel langer doorgaan en greep na zijn late pitstop de leiding weer terug van Perez. De tweede plaats was dan ook het maximaal haalbare voor de Mexicaanse coureur.

Na afloop van de Grand Prix wilde Perez niet te lang stilstaan bij zijn misgelopen zege. Hij toonde zich realistisch en wist dat er niet veel meer mogelijk was. Perez gaf aan interviewer van dienst Jenson Button aan dat hij zijn best had gedaan: "Ik heb het geprobeerd, ik heb vandaag alles gegeven. De eerste stint ging eigenlijk best wel slecht en dat had gevolgen voor onze race. Het verschil qua banden was niet zo groot, maar Max deed het geweldig en deze zege heeft dan ook verdiend."