Verstappen toont zijn inhaalkunsten: "Mooi gevecht met Checo"

Ondanks een negende startplaats, mocht Max Verstappen toch juichen in Miami. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werkte zich naar voren en koos voor een dappere bandenstrategie. Het hielp hem want hij versloeg zijn teamgenoot Sergio Perez in een rechtstreeks duel. Het zorgde voor tevredenheid bij de Nederlander.

Verstappen moest door de rode vlag in de kwalificatie vanaf de negende startplek beginnen aan de race. De regerend wereldkampioen reed binnen vijftien rondjes alweer op de tweede plaats en na de pitstop van Perez had hij de leiding alweer in handen. Na een late stop moest hij op jacht naar Perez, maar dit koste hem geen moeite.

Perez

Verstappen was na afloop meer dan tevreden met zijn zege. Na een klein feestje met zijn team en zijn vrienden en familie, meldde hij zich bij interviewer van dienst Jenson Button: "Het was een goede race. We bleven in de eerste ronde uit de problemen en daarna haalden we de auto's één voor één in. Ik kon daarna iets langer op de baan blijven op de harde banden. Daarna was het een mooi en clean gevecht met Checo."

Strategie

Verstappen liet zien dat de negende plaats hem niet tegenhield. De Nederlandse Red Bull-coureur haalde stoïcijns zijn concullega's in en vergrote zijn voorsprong in het wereldkampioenschap. Hij was dan ook tevreden met dit resultaat: "Winnen vanaf de negende plaats is echt heel erg fijn. We hadden geen idee wat het weer vandaag zou gaan doen, maar we hadden vertrouwen in onze strategie met de harde banden."