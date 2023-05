'Leclerc krijgt nieuwe versnellingsbak, maar ontloopt gridstraf'

Charles Leclerc kent tot nu toe een dramatisch weekend in Miami. De Monegaskische Ferrari-coureur crashte gisteren in de kwalificatie en daarbij raakte zijn auto flink beschadigd. De monteurs moesten dan ook flink aan de bak en hebben de nodige onderdelen vervangen, een gridstraf blijft uit.

Meerdere media melden dat Leclerc zijn versnellingsbak heeft gewisseld. De Monegask krijgt hiervoor echter geen gridstraf en hij zal dus gewoon de Grand Prix gaan starten vanaf de zevende startplaats. Ferrari heeft door de crash van gisteren nog meer onderdelen moeten vervangen. Leclerc racet vandaag ook met een nieuwe achtervleugel en vloer. Het is niet meer dan logisch aangezien hij gisteren achterwaarts de muur in schoof.

Ferrari ha sustituido la caja de cambios, ala trasera y fondo de Leclerc. No penaliza.



Ferrari has changed Leclerc's gearbox, rear wing and floor. No penalties. #f1 #MiamiGP