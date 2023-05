Leclerc woest op zichzelf na crash

Charles Leclerc speelde gisteren in de kwalificatie een ongelukkige hoofdrol. De Monegaskische Ferrari-coureur pushte zeer hard en ging de fout in. Zijn crash veroorzaakte een rode vlag waardoor niemand zich meer kon verbeteren. Na afloop was Leclerc heel erg boos op zichzelf.

Leclerc crashte in de kwalificatie voor de tweede keer in amper 24 uur tijd. De Monegask deed hetzelfde aan het einde van de tweede vrije training. Zijn crash in de kwalificatie had grote gevolgen, want de wedstrijdleiding besloot de sessie niet meer te hervatten. Onder andere Max Verstappen kon hierdoor geen tijd meer noteren en de tijd van Sergio Perez kon hierdoor niet meer worden aangevallen.

Leclerc was na afloop zeer teleurgesteld. De Monegaskische Ferrari-coureur nam zichzelf alles schuldig en dat deelde hij na de kwalificatie met Sky Sports: "Ik denk dat het echt onacceptabel is dat ik dezelfde fout maak in dezelfde bocht als gisteren. Ik ben enorm teleurgesteld in mijzelf. Je kan niet altijd zoeken naar excuses. De wind maakte het tricky en de set-up van de auto was ook enorm lastig. Ik heb mijzelf in die positie gezet omdat ik deze set-up wilde gebruiken."