Verstappen kijkt in de spiegel na mislukte kwalificatie: "Maakte zelf de eerste fout"

Max Verstappen had een pijnlijke kwalificatie in Miami. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was de grote favoriet voor de pole position, maar door pech in de laatste run kwam hij niet verder dan de negende plaats. Verstappen wil er na afloop niet te lang bij stil staan.

Verstappen was in de eerste twee kwalificatiesessies zeer snel en een pole position leek dan ook meer dan logisch voor hem te zijn. De Nederlander maakte aan het begin van Q3 een klein foutje waarna hij besloot om voor één run te gaan. Aangezien Charles Leclerc crashte in de slotminuten, kon hij door de rode vlag zijn beste tijd niet meer verbeteren.

Negende

Verstappen was na afloop niet boos of teleurgesteld. De Red Bull Racing-coureur kent de risico's van het vak en daar doet hij in gesprek met Viaplay dan ook niet moeilijk over: "Ik maakte zelf natuurlijk de eerste fout. Het is dan enorm balen dat je die rode vlag krijgt, maar dat kan nou eenmaal gebeuren op een stratencircuit. Dat is natuurlijk klote. Het hele weekend is goed gegaan en dan sta je nu negende, dat is niet waar we willen staan."

Foutje

Verstappen moest zijn eerste run dus afbreken door een klein foutje, zijn tweede run kwam er door de rode vlag dus nooit. Hij legt uit wat er precies mis ging in zijn eerste snelle rondje: "Ik had een heel erg klein momentje bij het uitkomen van bocht 5. Dat maakte in principe niet zoveel uit, maar ik ging daarna te wijd in bocht 7 en 8. In die bochten ligt dan weer heel erg weinig grip."