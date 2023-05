Red Bull geeft Verstappen nieuwe versnellingsbak

Max Verstappen is momenteel bezig met een zeer sterk weekend in Miami. De Nederlandse Red Bull-coureur zag er snel uit tijdens de vrije trainingen en geldt dan ook als de topfavoriet voor de Grand Prix van morgen. Red Bull heeft wel een opvallend deel van zijn wagen vervangen.

Tijdens de derde vrije training werd namelijk bekend gemaakt dat Red Bull heeft besloten om de versnellingsbak van Verstappen te vervangen. Verstappen rijdt vandaag al met zijn nieuwe versnellingsbak, men heeft dit belangrijke onderdeel na afloop van de tweede vrije training vervangen. Het is opvallend aangezien het zeker niet zijn eerste versnellingsbakwissel is.

Verstappen is nu namelijk toe aan zijn derde versnellingsbak van het seizoen. Dit kan hem later in het jaar nog de nodige problemen gaan opleveren aangezien de coureurs slechts 4 exemplaren van dit onderdeel mogen gebruiken. Bij een vijfde wissel volgt er een gridstraf. Verstappen kan dus vrij snel in het seizoen een straf ontvangen voor het wisselen van dit onderdeel. Aangezien dit het vijfde weekend van het seizoen is, verwacht met uiteindelijk wel een straf.