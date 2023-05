Leclerc verwacht geen wonderen: "Red Bull is een klasse apart"

Het team van Ferrari zag er in de eerste twee vrije trainingen in Miami niet slecht uit. De redelijk snelle tijden volgen een week na de pole position van Charles Leclerc in de straten van Bakoe. In Miami verwacht Leclerc echter geen wonderen, hij concludeert dat Red Bull simpelweg te snel is.

Ferrari introduceert dit weekend in Miami een flink updatepakket. De wagens van Leclerc en Carlos Sainz zijn voorzien van deze updates, maar men heeft er nog niet al te veel vertrouwen in. In de tweede vrije training was het gat met de snelste tijd van Max Verstappen weer bijna een halve seconde. Leclerc bezorgde zijn team ook nog een extra klusje, hij crashte immers aan het einde van de sessie.

De Monegaskische Ferrari-coureur verwacht vandaag een gooi te kunnen doen naar een goed resultaat in de kwalificatie, maar voor zondag heeft hij minder vertrouwen. In gesprek met de internationale media was hij duidelijk: 'Qua racepace denk ik niet dat we een wonder in handen hebben. Ik denk niet dat we veel dichterbij gaan komen. Over één ronde is best wel goed, maar in de race zullen we ver achter op Red Bull liggen. Ze zijn echt een klasse apart. In de race moeten we nog veel tijd vinden, maar in de kwalificatie zijn we er ongeveer."