Verstappen haalt uit na kritiek: "Je kunt niet alles manipuleren voor spanning"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Max Verstappen en Sergio Perez vechten dan ook vooral met elkaar. Een aantal kopstukken van andere teams suggereren dat de regels moeten worden aangepast vanwege deze dominantie. Verstappen wil hier niets van weten en is tegenstander van kunstmatige spanning.

Vorige week was de Azerbeidzjaanse Grand Prix niet zo spannend als men van te voren had gehoopt. Na afloop van de race in Bakoe was er dan ook veel kritiek. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde bijvoorbeeld dat de spanningsfactor is verdwenen door de enorme overmacht van Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal kan men er wel om lachen.

Manipuleren

Ook regerend wereldkampioen en WK-leider Max Verstappen kan wel lachen om de woorden van onder andere Wolff. Verstappen zit niet te wachten op een regelwijziging en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Nee, omdat Toto zelf aan het winnen was hoorde je hem vroeger niet. In het voetbal heb je er soms ook hele saaie wedstrijden tussen zitten en daarna heb je dan weer geweldige wedstrijden. Je kunt niet alles zomaar manipuleren om spanning te creëren."

Hoort erbij

Verstappen is alles behalve een voorstander van ingrepen om bepaalde teams minder krachtig te maken. De Nederlandse coureur is daar nogal duidelijk over: "Zo'n mindere race hoort en soms gewoon bij. Soms verwacht je, zoals in Bakoe, dat er gekke dingen gaan gebeuren, maar dan gebeurt er helemaal niets. Soms verwacht je een saaie race en dan gebeuren er juist gekke dingen. Dat is nou eenmaal zo in alle sporten."