Verstappen heeft geen spijt van uitspraken: "Ik zeg gewoon wat ik denk"

Max Verstappen gaat dit weekend op jacht naar zijn derde Grand Prix-zege van het seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wil in Miami zijn bewogen Azerbeidzjaanse raceweekend achter zich houden. Verstappen kijkt in de Amerikaanse stad nog wel eventjes terug op de gebeurtenissen in Bakoe.

Verstappen speelde in Bakoe op zowel zaterdag als zondag een hoofdrol. De Nederlander kreeg het op zaterdag in de Sprint aan de stok met George Russell na een touche. Verstappen ging na afloop van de sprintrace het gesprek aan met Russell en dat deed hij op een zeer felle manier. In de race op zondag verloor Verstappen de leiding door een ongelukkig getimede pitstop.

Pitstop

Verstappen heeft zijn race uitgebreid geanalyseerd en weet nu dan ook wat er mis is gegaan. In Miami sprak Verstappen zich uit in gesprek met De Telegraaf: "Ik heb het na de wedstrijd teruggekeken. Ik zag zelf op de schermen dat er een AlphaTauri stilstond, ik kon echter niet zien dat één wiel de andere kant op stond. Achteraf gezien kun je het natuurlijk eenvoudig analyseren. Als je kijkt naar hoe makkelijk er in de laatste jaren wordt gekozen voor een Safety Car of een rode vlag, dan hadden we buiten moeten blijven. Ik ben niet boos ofzo, maar het was wel jammer."

Russell

Verstappens discussie met Russell bleef bij de meeste mensen echter hangen. De Red Bull-coureur was woest op Russell vanwege de touche en het feit dat zijn auto hierdoor beschadigd raakte. Verstappen zag dat mensen op sociale media woest waren: "Dat kwam vooral van Engelse mensen volgens mij. Weet je, ik zeg gewoon wat ik denk en ik blijf dat doen. Als mensen daar problemen mee hebben, dan is dat hun probleem."