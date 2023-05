Ocon wisselt in Miami wederom van helmdesign

De Grand Prix van Miami staat dit weekend pas voor de tweede keer op de kalender, maar de coureurs hebben de race nu al in hun hart gesloten. Veel van hen zijn fan van de stad en komen dan ook met bijzondere helmdesigns. Ook Alpine-coureur Esteban Ocon kiest voor een opvallende helm.

Ocon wisselt voor het tweede weekend op rij van helmontwerp. In Azerbeidzjan verscheen de Alpine-coureur al met een nieuwe kleurstelling aan de start en in Miami doet hij dit weer. Ditmaal kiest Ocon voor een helm met veel verwijzingen naar de stad Miami. Op de blauwroze helm zijn onder andere palmbomen en flamingo's te zien. Op de achterzijde staat in koeienletters 'Miami'. Het is de verwachting dat veel coureurs dit weekend met een bijzonder helmdesign zullen racen.