Hill vergelijkt Verstappen met Schumacher en Senna: "Hij is een koppige jongen"

Max Verstappen aast aankomend weekend in Miami op sportieve revanche. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur beleefde vorige week in Azerbeidzjan een frustrerend weekend. De frustratie van Verstappen was opvallend en niet iedereen kon zich daar in vinden. Damon Hill ziet gelijkenissen met legendes als Ayrton Senna en Michael Schumacher.

Verstappen worstelde vrijwel het gehele weekend in Azerbeidzjan met zijn frustraties. Dit werd het meest duidelijk in de Sprint op zaterdag. In de eerste ronde van deze sprintrace werd hij aangetikt door George Russell, de wagen van Verstappen raakte hierbij beschadigd. Verstappen kwam alsnog op de derde plaats over de streep, maar haalde na de Sprint verhaal bij Russell. De beelden van deze discussie gingen de wereld over.

Slechte verliezer

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill kon niet bepaald genieten van de woede van Verstappen. De Brit vraagt zich of dit het juiste gedrag is. In gesprek met AutoBild kijkt Hill terug op dit moment: "Max is een slechte verliezer en een koppige jongen. Je zag deze mindset in het verleden ook bij mannen als Michael Schumacher en Ayrton Senna. Er zijn coureurs die simpelweg niet kunnen accepteren dat ze een aandeel hebben in iets wat er is gebeurd."

Meedogenloos

Verstappen kon op de zondag revanche nemen, maar hij kwam na een ongelukkig getimede pitstop als tweede over de streep. Hill ziet een soort meedogenloosheid bij Verstappen, maar ook bij Senna en Schumacher. Hij is er niet zeker van dat dit bij het karakter van een groot kampioen hoort: "Dat weet ik niet, maar misschien ben ik daardoor geen groot kampioen. Je moet wel de houding hebben van 'ik heb het juist en de anderen hebben het helemaal verkeerd'. Ik ben het daar persoonlijk niet mee eens, je kunt niet alles goed doen. Soms moet je verkeerd kunnen zitten."