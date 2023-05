Wolff is duidelijk: Mercedes kan het gat naar Red Bull dit jaar nog dichten

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft bij de Grand Prix van Azerbeidzjan een aantal goede signalen van zijn team gezien. Volgens de Oostenrijkse topman waren zijn coureurs Lewis Hamilton en George Russell in vrije lucht ongeveer even snel als Ferrari en Aston Martin, en meent dat zijn renstal dit jaar nog het gat naar het dominerende Red Bull kan dichten.

Het Formule 1-team van Mercedes begon, na een flinke hype vooraf de eerste race in Bahrein, ook dit seizoen op tegenvallende wijze. De Duitse renstal hoopte tijdens de winterstop de benodigde upgrades gevonden te hebben om koploper Red Bull in te halen, maar deze optimistische verwachtingen werden al snel uit de lucht geschoten.

Sinds de start van het 2023-seizoen is Mercedes wat betreft haar ontwikkelingspad een andere richting ingeslagen. De nieuwe ideeën lijken nu al zeer nuttig te zijn, want volgens teambaas Toto Wolff zat er bij de recentelijke race in Baku weinig verschil tussen de drie achtervolgende teams van Red Bull.

"Onze pace in de vrije lucht leek op hetzelfde niveau als die van Ferrari en Aston Martin te zitten", begint Wolff na de race in Azerbeidzjan. "Het was lastig om te kunnen zeggen wie nou uiteindelijk sneller was, aangezien inhalen nogal moeilijk leek te zijn – Als je vast zat, dan zat je vast."

"Ondertussen verdwenen de Red Bulls weer aan de horizon. Maar, als we ons werk goed doen, dan denk ik dat we dat gat (naar Red Bull) dit jaar kunnen dichten. Het gaat niet om het toevoegen van downforce, maar meer om het maken van een auto waar onze coureurs het vertrouwen in hebben", concludeert een optimistische Wolff.