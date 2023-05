Hongerige Alonso denkt aan contractverlenging met Aston Martin

De onderlinge samenwerking tussen tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en F1-team Aston Martin is tot nu toe zeer succesvol. Na vier Grands Prix verreden te hebben, wist de Spanjaard al driemaal als derde over de finishstreep te komen. Naar alle waarschijnlijkheid blijft in ieder geval dit jaar het échte succes nog uit; namelijk het behalen van een derde wereldtitel. De goede vooruitzichten in combinatie met een sterke honger naar succes betekent dat Alonso hardop nadenkt of hij langer bij Aston Martin wil blijven racen.

De recentelijke Grand Prix van Azerbeidzjan was de eerste van het Formule 1-seizoen waarbij Fernando Alonso niet op het podium wist te geraken. De Spanjaard kwam echter wel dichterbij, maar moest uiteindelijk met een vierde eindplaats genoegen nemen.

Terwijl het gloednieuwe hoofdkwartier van Aston Martin uit de grond gestampt wordt en met de dag meer vooruitgang laat zien, lijken alle signalen te wijzen naar een potentieel succesvolle aankomende jaren voor de Britse renstal. Alonso is nog steeds zoekende naar het uitbreiden van zijn F1-succes, en is daarom nu al bezig met zijn toekomst.

"Zoals ik het nu zie, heb ik twee jaar nodig om samen met het team de boel op te bouwen. We staan er echter stukken beter voor dan we dachten" begint Alonso tegenover MARCA. "We dachten dat we vanaf 2024 om de podiumplaatsen konden gaan vechten; dat hebben we dit jaar al driemaal gedaan."

"De zaken verlopen beter dan dat we (vooraf) dachten, wat betekent dat de verleiding om een contractverlenging te tekenen zeker aanwezig is. Maar, er is ook de gedachte om op een hoogtepunt te stoppen en met een lach op je gezicht. Ik weet het eerlijk gezegd nog niet. We denken in 2024 een kans (op de wereldtitel) te kunnen hebben, en ook in 2025", meent Alonso.