Verstappen schittert over cover van gloednieuwe F1-game

Binnenkort verschijnt de nieuwe Formule 1-game. De game wordt tegenwoordig gemaakt door het welbekende EA Sports, één van de sponsoren van Max Verstappen. De Formule 1 heeft nu meer nieuws gedeeld over de aanstaande editie van de game, Verstappen speelt een prominente rol in de promotie van het spel.

EA Sports en de Formule 1 hebben bekend gemaakt dat de ze op 3 mei een nieuwe trailer delen met de buitenwereld. De game-ontwikkelaar deelt al wel de covers van de nieuwe game. Op de cover van de zogenaamde Standard Edition schitteren drie coureurs: Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Lando Norris. Op de zogenaamde Champions Edition staat slechts één coureur: Max Verstappen.

