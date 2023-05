Ralf Schumacher verwacht onrust: "Logisch om afscheid te nemen van Perez"

Het begint er steeds meer op te lijken dat Sergio Perez dit jaar de grootste titeluitdager is van zijn teamgenoot Max Verstappen. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur won afgelopen weekend de Azerbeidzjaanse Grand Prix en sprak daarna zijn titelambities weer eens uit. Ralf Schumacher denkt dat er onderlinge ongemakken zijn bij Red Bull en dat dit Perez de kop gaat kosten.

Perez kende in Azerbeidzjan een foutloos weekend. De Mexicaanse Red Bull-coureur won op de zaterdag de Sprint en versloeg Verstappen in de Grand Prix van zondag. De Mexicaan staat nu vlak achter Verstappen in het wereldkampioenschap en hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij de titel wil grijpen. Hoe Red Bull zal om gaan met een mogelijke interne strijd, is nog niet duidelijk.

Consistentie

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher is van mening dat Verstappen de interne tijd zal gaan winnen. De Duitser legt zijn mening uit in zijn Sky Sports-column: "Sergio reed een sterk weekend in Azerbeidzjan. Hij heeft soms de potentie om sneller te zijn dan Max, maar kijkend naar de titelstrijd dan denk ik niet dat hij de consistentie heeft van Verstappen. Perez maakt tevens fouten onder druk op het moment dat hij niet blij is met zijn auto. Max doet dat niet, dus ik denk dat hij over één seizoen de beste zal zijn."

Afscheid

Schumacher denkt daarnaast ook dat Verstappen en Perez niet elkaars beste vrienden zijn. De Duitser deelt zelfs een aantal geruchten: "In de paddock komen de verhalen over de toekomst van Perez op gang. Red Bull heeft twee opties met Tsunoda en Ricciardo. Er komen trouwens ook genoeg coureurs op de markt. Als het niet botert, dan is het logisch om afscheid te nemen van Perez. Als je het van dichtbij bekijkt, dan zie je dat de teamgenoten niet goed met elkaar kunnen opschieten."