Verstappen wil intern onderzoek na ongelukkige timing pitstop

Max Verstappen had afgelopen weekend botte pech met de timing van zijn pitstop in Azerbeidzjan. De Nederlander verloor hierdoor de leiding aan Sergio Perez en kwam daarna als tweede over de streep. Verstappen gaat samen met zijn team Red Bull Racing onderzoeken hoe dit in de toekomst beter kan gaan.

Verstappen maakte zijn pitstop in Bakoe vlak voordat de Safety Car de baan op kwam. De Nederlander dook naar binnen op het moment dat zijn landgenoot Nyck de Vries was stilgevallen na een touche met de muur. Vlak nadat Verstappen weer de baan op kwam, werd de Safety Car naar buiten gestuurd. Verstappens teamgenoot Sergio Perez profiteerde van de Safety Car-fase en hij kon hierdoor de koppositie vasthouden en uiteindelijk de zege grijpen.

Verstappen begrijpt dat zijn team niet zoveel kon doen aan het moment waarop de Safety Car de baan op kwam. Wel wil Verstappen graag dat zijn team het moment gaat onderzoeken om er lessen uit te trekken. Tijdens de persconferentie voor de top drie spreekt hij zich uit: "Ik kon op de schermen zien dat er een auto was gestopt, maar je kan niet in detail zien of alle wielen er nog goed aan zitten. Natuurlijk heeft het team een beter overzicht. Maar, we moeten kijken of we iets anders hadden moeten doen. Ik weet ook niet wat het juiste moment is voor een pitstop, dus dat is lastig te zeggen."