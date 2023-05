Tost kritisch op uitgevallen De Vries: "Had niet mogen gebeuren"

Nyck de Vries kende afgelopen weekend een zeer teleurstellende Azerbeidzjaanse Grand Prix. De Nederlandse AlphaTauri-coureur viel op knullige wijze uit en maakte daarnaast meerdere pijnlijke foutjes. AlphaTauri-teambaas Franz Tost baalde van het resultaat en gaf aan dat dit niet nog een keer mag gebeuren.

De Vries begon het weekend met een veelbelovende vrije training op vrijdag. In de kwalificatie ging hij de mist in en crashte hij op forse wijze. Door deze crash moest hij de race op zondag als laatste starten. De Vries begon aan een aardige inhaalrace, maar na een touche met de muur was het over en uit voor hem. Zijn voorwielophanging was beschadigd en hij moest uitstappen.

Vervelend

Bij AlphaTauri baalde men van de crash van De Vries. Ook teambaas Franz Tost was teleurgesteld, dat legde hij uit in gesprek met de internationale media: "Een uitvalbeurt is altijd vervelend. Hij raakt de muur in bocht vijf en daardoor brak de stuurstang en moest hij de auto in de daaropvolgende bocht parkeren. Hij lag daardoor zeer vroeg uit de race. Dat had niet mogen gebeuren, maar het gebeurde dus wel. Het was zijn eerste keer op dit circuit in een Formule 1-wagen."

Rookies

Tost plaatst echter ook een aantal nuances bij de uitvalbeurt van De Vries. Volgens de teambaas kan het namelijk gebeuren in een rookieseizoen: "Het hoort er wel bij in deze leerfase, hopelijk wordt het in Miami beter. Voor alle rookies is dit format een nadeel, je gaat na een training al de kwalificatie in. De druk is dan wel heel erg hoog. Dat is een beetje een excuses, maar de race was er inmiddels wel al gekomen. Ondertussen hadden we al wat sessies achter de rug."