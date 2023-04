FIA onderneemt actie na bizar moment met Ocon

Esteban Ocon kon in de slotfase van de Azerbeidzjaanse Grand Prix ter nauwer nood een groot ongeval voorkomen. De Franse Alpine-coureur moest in de laatste ronde een pitstop maken, maar in de pitlane stonden er al mensen klaar voor de podiumceremonie. De FIA onderneemt direct actie.

Het moment met Ocon kon veel slechter aflopen, maar de Fransman kon net op tijd remmen. De stewards namen het moment onder de loep en concludeerde dat het niet ongebruikelijk is dat men in de laatste ronde al begint met het opbouwen van de plek voor de top drie. De FIA heeft hun excuses aangeboden voor het moment en ze hebben besloten dat ze voor de volgende race de procedures gaan doornemen en dat ze direct actie gaan ondernemen.