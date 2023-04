Verstappen worstelde met balans: "Dat is gewoon niet goed"

Max Verstappen kwam vandaag als tweede over de finish in de straten van Bakoe. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kende geen makkelijk race en werd uiteindelijk verslagen door zijn teamgenoot Sergio Perez. Verstappen stipte na afloop aan dat er nog een het één en ander moet gebeuren bij Red Bull.

Verstappen greep al vroeg in de Grand Prix de leiding. De Nederlandse coureur dacht al vroeg aan succes, maar een pitstop vlak voor de Safety Car-fase gooide roet in het eten. Verstappen had daarna wat probleempjes met zijn balans waardoor hij zijn teamgenoot Sergio Perez eigenlijk niet meer kon aanvallen in het restant van de race.

Leerfase

Verstappen was na afloop niet geheel in zijn sas met het resultaat. De Nederlandse regerend wereldkampioen sprak zich uit bij Viaplay: "Ik ben niet helemaal tevreden met de tweede plek, maar ik heb wel veel geleerd. De Safety Car kwam natuurlijk niet goed uit en daarna probeerde aan te zetten om in de DRS te komen, maar dan gebruikt je net teveel van de banden. Daarna had ook niet echt de juiste balans bij het ingaan tot een het midden van de bocht, je moet daar veel vertrouwen hebben. Je moet daar remmen, de bocht in gaan en dat goed voor je banden zorgen zodat je niet te veel slipt."

Balans

Verstappen was een groot gedeelte van de Grand Prix bezig met de balans van zijn wagen. De Nederlandse coureur worstelde en hoopt op dit gebied dan ook snel op verandering: "Het was qua balans gewoon niet goed. Je kan dan gewoon niet aanvallen. Uiteindelijk is de tweede plaats niet verkeerd, maar als je tweede wordt en je hebt eigenlijk geen idee waarom, dan maak je je wel wat meer zorgen."