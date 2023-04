De Vries bekijkt het positief: "We hadden een veelbelovende pace"

Nyck de Vries kende een lastige zaterdag in de straten van Bakoe. De Nederlandse coureur werd gisteren laatste in de Sprint Shootout en raakte in de Sprint de auto van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Vries was dan ook niet bepaald tevreden, maar hij weigerde alleen naar de negatieve dingen te kijken.

De Vries startte de Sprint van de achttiende plaats. Hij kwalificeerde zich als twintigste, maar door het terugtrekken van Logan Sargeant en de pitlanestart van Esteban Ocon mocht hij verder naar voren starten. In de eerste ronde van de Sprint raakte De Vries zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner reed vervolgens ook op zijn eigen houtje tegen de muur waardoor hij uitviel.

Na afloop van de Sprint wilde De Vries niet bij de pakken neer gaan zitten. De Friese coureur zag dat er een heleboel wel goed ging en dat stemde hem positief. In een persbericht van zijn werkgever AlphaTauri sprak De Vries zich uit: "Bij de Sprint moeten we naar de positieve dingen kijken. We hadden een veelbelovend pace en we konden goed racen. Vergeleken met de andere auto's in het middenveld, leken we niet zoveel problemen te hebben met de banden. We hebben vier plekjes goed gemaakt in 17 rondjes, dus als dat in de race ook lukt ben ik een tevreden man."