Verstappen snapt Russell niet: "Mag dat niet omdat prinses George daar zit?"

Max Verstappen was niet blij met de acties van George Russel in de Sprint in Azerbeidzjan. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur zag tot zijn frustratie dat zijn wagen beschadigd was geraakt bij het duel. Verstappen kookte van woede en gaf Russell na afloop ook nog eens de bijnaam 'prinses George'.

Verstappen werd door Russell aangetikt in de eerste ronde van de Sprint in Azerbeidzjan. De Nederlandse coureur reageerde fel op de boordradio en mopperde na de sessie ook nog eventjes door tegen Russell zelf. Hij wil de focus verleggen naar de dag van morgen, maar de actie van Russell blijft voor de nodige woede zorgen.

Russell liet na afloop van de Azerbeidzjaanse Sprint weten dat hij enigszins verrast was door het feit dat Verstappen nogal fel zijn positie verdedigde. Bij de internationale media reageerde Verstappen daar weer op: "Dat mag niet omdat prinses George daar zit? Dat is uiteindelijk zijn probleem. Door het snelheidsverschil kan het heel erg snel fout gaan. Er is geen kans, want ik rijd hem toch weer binnen drie rondjes om zijn oren. Dit heeft dan niet zoveel zin. Iedereen heeft zijn eigen mening van het verhaal, maar ik denk dat ik hem gewoon ruimte gaf en dan moet hij die bocht ook normaal nemen."