Leclerc legt 'cut' uit: "Ik zei kat!"

Charles Leclerc bezorgde zijn team Ferrari een kleine hartaanval toen hij tijdens de Safety Car-periode een 'cut' rapporteerde over de boordradio. De regie van de Sprint bracht de radioboodschap in de huiskamers en in beeld verscheen dat hij het over een 'cut' had. Na afloop bleek dat de zaakjes iets anders lagen.

Het was tijdens de Sprint onduidelijk over wat voor een soort 'cut' Leclerc het precies had, het kon immers gaan over een motorisch probleem en een snee in één van zijn banden was ook niet uitgesloten. In de persconferentie voor de top drie gaf Leclerc lachend aan dat het om iets compleet anders ging: "Er was geen 'cut'. Ik zei 'kat', dat is wel iets anders! Er liep een kat op de baan, maar ik denk dat ik de enige was die het zag."