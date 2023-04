Russell begrijpt Verstappen niet: "Hij heeft veel meer te verliezen"

George Russell speelde vandaag een belangrijke hoofdrol in de Sprint in Bakoe. De Britse Mercedes-coureur duelleerde om de derde plaats met Max Verstappen in de eerste ronde. Russell raakte Verstappen waardoor diens wagen de nodige schade opliep. Verstappen was daar nogal boos over, maar volgens Russell is dat nergens voor nodig.

Na afloop van de Sprint kwam Russell naar Verstappen toe om zijn excuses aan te bieden. Verstappen was daar niet bepaald van gediend en liet Russell eventjes merken hoe hij over de actie van de Brit dacht. De frustratie van Verstappen was daarna nog niet gedaald en bij de interviews voor de top drie sprak hij zich nogmaals vol frustratie uit.

Niet de bedoeling

Russell had zich op dat moment al gemeld bij de internationale media voor een terugblik op zijn Sprint. De Mercedes-coureur besprak het moment bij Sky Sports: "Ik reed aan de binnenkant en ik denk dat je als coureur de risico's van de buitenkant wel kent. Ik ben hier om te vechten, ik ben hier om te winnen. Ik mijzelf niet inhouden omdat hij aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap. Ik was verrast dat hij aan de buitenkant bleef zitten. Het is een stratencircuit en hij heeft veel meer te verliezen dan ik. Dat contact was niet de bedoeling, ik probeerde het gevecht clean te houden."

Ervaring

Russell had de woede van Verstappen na afloop van de Sprint dan ook niet zien aankomen. De Britse coureur haalt er zijn schouders over op: "Ik was verrast dat hij zo boos was. Hij finishte de Sprint gewoon als derde. Hij heeft genoeg ervaring om te weten dat als je iemand gaat inhalen via de buitenkant, er een risico is dan de coureur aan de binnenkant wijd kan gaan. Ik denk niet dat de situatie anders was geweest als de rollen waren omgedraaid."