Verstappen strijdvaardig richting de Sprint: "Er is heel erg veel mogelijk"

Max Verstappen start de Sprint van later vanmiddag vanaf de derde plaats. Charles Leclerc en Verstappens teamgenoot Sergio Perez delen vanmiddag de eerste startrij in de Sprint in Azerbeidzjan. Verstappen was zelf zeker niet ontevreden met zijn Sprint Shootout in de straten van Bakoe.

Verstappen kende een zeer solide eerste Sprint Shootout uit de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur maakte vrijwel geen fout, maar moest zijn meerdere erkennen in Leclerc en ook Perez. Verstappen maakte zich daar na afloop alles behalve zorgen over en keek met een goed gevoel vooruit op de rest van de dag.

Momentje

Verstappen hoefde zich na de Shootout niet te melden bij de microfoon van de organisatie. De Nederlandse regerend wereldkampioen sprak na afloop wel met F1 TV: "Alles ging eigenlijk best wel goed.. De pace was goed, maar in Q3 had ik een momentje in de eerste run. Ik had dat momentje in bocht vijf/zes en daarna waren de banden echt heel erg heet. Ik had daarna ook een momentje in bocht zeven. In mijn snelste rondje had ik ook nog eens een verschrikkelijke tweede sector."

Hitte

Voor de rest van de dag heeft Verstappen vertrouwen genoeg. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing gaat ervanuit dat de Sprint van vanmiddag voor genoeg resultaat kan gaan zorgen. Verstappen is daar nogal duidelijk over en bekijkt het positief: "Met deze hitte en de manier waarop de banden zich gedragen wordt het volgens mij geen straight forward Sprint. Er is nog steeds veel mogelijk."