Hamilton zoekt naar snelheid: "Vooral Q2 was heel lastig"

Het team van Mercedes kende een redelijk tegenvallende kwalificatie op het stratencircuit in Azerbeidzjan. De Duitse renstal zag dat George Russell niet verder kwam dan de elfde tijd. Lewis Hamilton werd vijfde en dat zorgde voor de nodige teleurstelling. Hij had op meer gehoopt in de straten van Bakoe.

Hamilton heeft een zware vrijdag achter de rug. De Mercedes gedraagt zich niet zoals het team wil en dat zorgt weer voor teleurstelling. De verschillen in het middenveld zijn enigszins klein en dat betekent dat Mercedes de strijd anders moet benaderen dan men gewend was. Hamilton was wel sneller dan teamgenoot Russell, maar dat zorgt niet voor tevredenheid.

Hamilton toonde zich na afloop van de kwalificatie nog wel strijdbaar. De Britse zevenvoudig wereldkampioen keek terug op de sessie in een persbericht van Mercedes: "We doe ons uiterste best en we geven alles wat we hebben op de baan. Het is niet makkelijk om in een ritme te komen en alles te brengen op deze baan. Ik had het vooral in Q2 lastig, ik had veel pace maar ik kreeg de rondjes er gewoon niet uit. Mijn eerste run in Q3 was wel fijn. Helaas kon ik mij niet goed genoeg verbeteren in mijn laatste ronde, ik had meer tijd nodig om een Ferrari in te halen."