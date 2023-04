Ferrari looft 'speciale' Leclerc: "Hij heeft hier iets meer"

Het team van Ferrari kende een verrassend sterke kwalificatie in Azerbeidzjan. Charles Leclerc greep zijn eerste pole position van het jaar en zijn teamgenoot Carlos Sainz reed de vierde tijd. Bij Ferrari was men enthousiast en kreeg vooral Leclerc veel lof, Laurent Mekies omschrijft de polesitter als 'iets speciaals'.

Ferrari en Leclerc begonnen zeer teleurstellend aan het huidige seizoen. In de eerste drie Grands Prix van het seizoen kwam Leclerc slechts één keer over de finish. In Azerbeidzjan wilde men bij Ferrari terugslaan en zag het er in de eerste vrije training zeker niet slecht uit. In de kwalificatie bevestigde Leclerc de snelheid met de pole position.

Speciaal

Na afloop van de kwalificatie was de opluchting bij het team van Ferrari zeer goed zichtbaar. Het team was dan ook lovend over de prestaties. In gesprek met Sky Sports deelde Ferrari-kopstuk Laurent Mekies complimenten uit: "Deze pole is fantastisch voor het team en Charles. Charles is hier zeer speciaal. Hij is altijd snel in de kwalificatie, maar hier in Bakoe heeft hij iets meer. Hij stond hier in de afgelopen paar jaar ook op pole."

Australië

Mekies had de goede prestaties enigszins zien aankomen. Hij wijst naar het harde werk in de lentepauze en zag zelfs al signalen van deze pace in Australië: "De realiteit hier is dat zowel Carlos als Charles vechten voor de plekjes in de top vier. We hebben hard gewerkt sinds de laatste race en we hadden eigenlijk het idee dat we al een paar positieve punten zagen in Melbourne, ook al scoorde we daar geen punten."