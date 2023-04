Verstappen kan leven met P2: "Hoeven maar één auto in te halen"

Max Verstappen was hard op weg naar de pole position in Bakoe. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kwam dichtbij, maar werd uiteindelijk verslagen door Ferrari-coureur Charles Leclerc. De tweede tijd was zeker niet slecht en na afloop van de kwalificatie toonde Verstappen zich strijdvaardig.

Verstappen was vrijwel de gehele kwalificatie zeer snel in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. De Nederlandse coureur was in de eerste run in Q3 de snelste, Leclerc reed echter precies dezelfde tijd. Hierdoor werd het een spannende shoot-out en werd Verstappen net aan verslagen door de Monegaskische Ferrari-coureur. Het zorgde voor weinig teleurstelling bij Verstappen.

Moeilijk

Na afloop van de kwalificatie mocht Verstappen zich direct melden bij de microfoon van interviewer van dienst Mark Webber. Verstappen reflecteerde op zijn tweede plek en hij gaf toe dat het geen makkelijke sessie was: "Het is hier altijd moeilijk om een rondetijd te kunnen noteren. In de tweede run besloten wie iets anders te proberen met onze outlap. Uiteindelijk was dit misschien niet helemaal de juiste keuze."

Inhalen

Verstappen start de Azerbeidzjaanse Grand Prix zondag dus vanaf de tweede plaats en dat betekent dat er nog kansen genoeg zijn voor een zege. Hij maakt zich dan ook geen enkele zorgen: "We starten zondag als tweede en we hebben een goede racewagen. Het is dus helemaal niet zo erg, we moeten maar één auto in gaan halen. We zullen zien wat er morgen gaat gebeuren met de sprint."