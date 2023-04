Ocon onthult nieuw helmdesign in Bakoe

Na een onderbreking van bijna een maand gaat het Formule 1-seizoen vandaag verder met de eerste vrije training en de kwalificatie op het stratencircuit in Bakoe. Het team van Alpine verschijnt aan de start met een andere kleurstelling dan tijdens de eerste races, ook Esteban Ocon heeft voor een andere look gekozen.

Alpine reed in de eerste drie Grands Prix van het seizoen met een roze kleurstelling. In Azerbeidzjan is men weer teruggekeerd naar de originele blauwe livery. Alpine-coureur Esteban Ocon heeft het moment aangegrepen om de kleuren van zijn helm aan te passen. De Franse coureur rijdt dit weekend met een rode helm met een paar witte accenten. Ocon is dit weekend dus goed te herkennen in de blauwe Alpine.