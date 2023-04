Russell wil met FIA in gesprek over inconsistentie

In de afgelopen weken was er veel te doen over een aantal beslissingen van de FIA. Niet iedereen was het namelijk eens met de manier waarop er straffen werden uitgedeeld door de stewards. Er werd gesproken van inconsistentie en GPDA-kopstuk George Russell heeft dan ook gesprekken met de FIA aangekondigd.

In Australië plaatsten veel coureurs vraagtekens bij beslissingen van de stewards. De grootste ophef ontstond nadat Carlos Sainz een tijdstraf kreeg vanwege een incident met Fernando Alonso bij de tweede staande herstart. Ferrari vocht de straf van Sainz nog aan, maar het mocht niet baten. De straf van Sainz was zeker niet het eerste opvallende moment van het seizoen en dat zorgt voor vragen.

Gesprekken

Mercedes-coureur George Russell is één van de kopstukken van coureursvakbond GPDA en zal vanuit die rol het gesprek aangaan met de FIA. In Bakoe legt hij dit uit bij de internationale media: "Er zullen gesprekken volgen met de FIA, om hun kijk op bepaalde zaken beter te kunnen begrijpen. Het is op dit gebied een uitdagende periode voor ons allemaal, ook voor de FIA. Ze zijn niet dom en ze dus hun best, maar we moeten begrijpen wat hun benadering is. We moeten bepaalde plooien glad strijken."

Beïnvloeding

Russell wil over meerdere zaken in gesprek met de FIA. De Britse Mercedes-coureur zet bijvoorbeeld ook wat vraagtekens bij het inkorten van de DRS-zones. Russell wil in eerste instantie meer duidelijkheid krijgen: "We kunnen niet constant raceweekenden hebben die worden beïnvloed door de wedstrijdleiding. We hebben dit seizoen al een aantal rare beslissingen gezien. Als ze consistent handelen kan dat prima, maar deze inconsistentie maakt het juist zo moeilijk."