Vasseur pareert Mercedes-geruchten Leclerc

Een Italiaanse F1-journalist beweerde dat Charles Leclerc in het geheim een gesprek voerde met concurrent Mercedes over een mogelijk zitje bij de achtvoudig constructeurskampioen. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kreeg ook lucht van deze geruchten en zegt dat de Monegask toegewijd zal zijn om met Ferrari te bouwen aan nieuwe successen.

"Charles is een belangrijke pijler van de prestatie, en hij moet de rol in de auto spelen, buiten de auto, om een ​​bijdrage te leveren aan de prestaties en hij ondersteunt dit deel van het werk volledig", zei Vasseur tegen internationale media in Bakoe.

"Ik ben er echt van overtuigd dat het ook een persoonlijk doel van hem is. Hij maakt duidelijk deel uit van het project. Hij is hier geen toeschouwer van, hij is betrokken bij de ontwikkeling van het team."

"Hij maakt deel uit van de ontwikkeling omdat hij zichzelf ontwikkelt. Hij levert zowel op het circuit als naast het circuit een bijdrage aan de prestaties, en zolang hij deze rol speelt, zijn we op de goede weg."

Vasseur trekt parallellen uit het verleden met rijders die ook bij een team probeerden om iets moois op te bouwen. "Het is waar in elk team dat je altijd een team bouwt rond de coureur. Als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar, of zelfs meer, hebben alle succesvolle verhalen in de F1 tijd gekost, maar het was altijd een team dat rond een coureur opbouwde.

"Het gebeurde met Lewis [Hamilton] bij Mercedes, met Michael [Schumacher] bij Ferrari, met [Fernando] Alonso bij Renault...en Red Bull, je kunt talloze voorbeelden vinden", concludeerde hij.