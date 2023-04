Verstappen blijft bij sprint-standpunt: "Ik verlies liever een puntje"

Dit weekend wordt er voor het eerst eens sprint afgewerkt volgens het nieuwe sprintformat. Het belooft een spektakelstuk te worden, maar niet iedereen is daar even blij mee. Max Verstappen is geen fan van sprints en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Hij begrijpt echter wel dat anderen fan zijn van de sprints.

Verstappen sprak zich in Australië al zeer negatief uit over de uitgelekte plannen voor het nieuwe sprintformat. Eerder deze week werden de plannen voor het nieuwe format definitief en dat betekent dat de coureurs dit weekend twee kwalificaties afwerken en slechts één vrije training rijden voordat het echte werk begint.

Mening

In Bakoe reageert Verstappen voor het eerst op de definitieve plannen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur staat nog steeds achter zijn standpunt, zo laat hij weten aan de internationale media: "Iedereen weet mijn mening over de sprints al! Als je kijkt naar het weekend, dan zal het hectisch worden om alles juist te doen. Er is nu meer risico. Als je naar de sprint zelf kijkt, dan neemt het risico dat je neemt niet af. Je wilt geen schade rijden want dat kan invloed hebben op de ontwikkeling van de auto. Ik verlies liever een puntje dan de ontwikkeling van de auto."

Pure racer

Verstappen begrijpt wel waarom de sprint en het nieuwe sprintformat in het leven zijn geroepen. De Red Bull Racing-coureur begrijpt het plan om meer spektakel toe te voegen, maar hij ziet het allemaal toch iets anders: "Iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Soms zijn mensen het niet eens met hetgeen waar ik van denk dat het onjuist is. Ik denk als pure racer dat iets het juiste is, maar als je een bedrijf runt is het soms wat anders. Het zal wel een verschil in mening zijn."