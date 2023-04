Verstappen verwacht chaos: "Proberen het weekend goed te beginnen"

Aankomend weekend gaat in Azerbeidzjan het Formule 1-seizoen weer verder. Max Verstappen gaat in de straten van Bakoe op jacht naar zijn derde zege van het seizoen. De Nederlandse wereldkampioenschapsleider kijkt uit naar de herstart van het seizoen en hij verwacht ook chaos in Azerbeidzjan.

In de straten van Bakoe wordt voor het eerst in 2023 een sprint afgewerkt. De teams en coureurs krijgen te maken met het nieuwe sprintformat met een extra kwalificatiesessie op de zaterdagochtend. Verstappen gaf eerder aan hier geen fan van te zijn, maar een sprint zorgt er wel voor dat hij veel WK-punten kan bijschrijven. Het zorgt ervoor dat de Red Bull Racing-coureur reikhalzend uitkijkt naar het weekend.

Lange pauze

Verstappen is dan ook blij dat het seizoen na een pauze van bijna een maand weer verder gaat. De Nederlandse coureur kijkt in gesprek met Verstappen.com vooruit op het Azerbeidzjaanse raceweekend: "Het is fijn om weer terug te zijn! Het is een erg lange pauze geweest en ik kijk er dan ook weer naar uit om hier weer te gaan racen. Bakoe is een uitdagende baan omdat het een stratencircuit is met lange rechte stukken, het geeft ons meerdere opties qua vleugelafstellingen."

Chaos

Verstappen kent het chaotische verleden van de races in Azerbeidzjan. Aangezien er een extra kwalificatiesessie aan het sprintformat is toegevoegd, kan het weer een bijzonder weekend worden. Verstappen: "Het is ook het eerste sprintweekend van het seizoen. Dat kan het dus wat chaotisch gaan maken. We moeten gewoon proberen om het weekend goed te beginnen met een solide eerste vrije training. Laten we kijken wat we kunnen bereiken."