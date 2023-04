Die Aktuelle biedt excuses aan en ontslaat hoofdredacteur na nepinterview Schumacher

Zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher werd afgelopen week ongewild het middelpunt van een grote rel in Duitsland. Het tijdschrift Die Aktuelle publiceerde een nepinterview met Schumacher, het bleek om een experiment met kunstmatige intelligentie te gaan. Het blad gaat nu door het stof en de hoofdredacteur is ontslagen.

Die Aktuelle zorgde voor grote opschudding door te beweren dat ze met Schumacher hadden gesproken. De oud-coureur is sinds zijn ski-ongeval niet meer in de openbaarheid verschenen en zijn familie beschermt zijn privacy. De aankondiging van het tijdschrift was dan ook bijzonder en zorgde voor veel verontwaardiging toen duidelijk werd dat het ging om een nepinterview.

Vandaag werd duidelijk dat men bij het tijdschrift keihard heeft ingegrepen. Uitgeverij Funke heeft hun excuses aangeboden en geeft toe dat zo'n stuk nooit had mogen verschijnen in het tijdschrift. Er zijn dan ook zeer stevige maatregelen genomen door het blad en de uitgeverij. Hoofdredacteur Anne Hoffmann is ontslagen en is dus verantwoordelijk gehouden voor het neppe interview. Die Aktuelle zal de verdere gevolgen nog gaan voelen aangezien de familie Schumacher juridische stappen gaat ondernemen.