Ferrari spreekt waardering uit voor eigen team: "Omdat ze er altijd volledig voor gaan"

Het team van Ferrari heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De resultaten zijn overduidelijk nog niet naar wens en daarnaast hebben ze ook al veel problemen gehad. Toch blijft men optimistisch en dat spreekt het team uit in een nogal opvallende post op de sociale media.

Ferrari deelt namelijk een boodschap waarin ze vooral hun waardering uitspreken voor de werknemers van het team. Ze steken zichzelf een opvallend hart onder de riem: "We hebben enorm veel waardering voor het gehele team op de baan en het team in Maranello omdat ze er altijd volledig voor gaan. Er komen nog heel erg veel races aan dus laten we blijven pushen!"

A huge appreciation to the whole team at the track and in Maranello for giving it their absolute all 馃憡



There’s plenty more races to go, so let’s keep pushing 馃挭 pic.twitter.com/Puey9MjiHO