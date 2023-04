Sainz geeft toe dat Ferrari-zege vrijwel onmogelijk is

Het team van Ferrari heeft geen sterke start van het seizoen achter de rug. De Italiaanse renstal kampte met pech en problemen. Daarnaast is Ferrari ook slechts het derde team op de grid. Carlos Sainz blijft jagen op podiumplaatsen, maar erkent wel dat er hulp van anderen nodig is om te winnen.

Ferrari is momenteel achter Red Bull Racing, Aston Martin en Mercedes slechts het vierde tijd. Coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc hebben dan ook een zware seizoenstart achter de rug. Leclerc viel in de eerste drie races tweemaal uit terwijl Sainz in Australië een puntenfinish verloor door een discutabele tijdstraf. Een zege is op geen enkel moment dichtbij geweest.

Sainz wil echter niet bij de pakken neer gaan zitten. Hij blijft jagen op een mogelijke zege en benaderd elk weekend met een goed gevoel. In een interview met één van zijn sponsors is hij wel realistisch: "De doelen zijn duidelijk: zo snel mogelijk een podiumplek scoren en weer winnen. Het klopt dat we met Red Bulls voorsprong veel moeten verbeteren. Als we willen winnen, dan moet er misschien iets gebeuren met de Red Bulls en de Astons. Dan kunnen we ons misschien naar voren werken. Momenteel hebben we hulp nodig en focussen we ons op onszelf."