Piastri onthult rommelige seizoenstart: "Het ging allemaal heel erg snel"

Oscar Piastri heeft zijn eerste weken als Formule 1-coureur erop zitten. De Australische coureur van het team van McLaren moest wennen aan de sport en dat merkte hij op meerdere manieren. Piastri had het zwaar bij zijn debuut in Bahrein en kan daar nu rustig op terugkijken.

Piastri werd in 2021 kampioen in de Formule 2 en moest daarna een jaar wachten voordat hij echt kon proeven aan de koningsklasse van de autosport. Na lang gesteggel vertrok hij van Alpine naar McLaren en rijdt hij daar dit jaar naast Lando Norris. Piastri kende een wisselvallige start van het seizoen, maar dat betekent niet dat hij door het ijs zakte.

Snel

In Bahrein kende hij een moeilijk debuutweekend met onder meer een tegenvallende kwalificatie. Piastri kon dan ook niet echt genieten van zijn eerste raceweekend. Hij geeft toe dat het zwaar was en wordt geciteerd door Motorsportweek: "Om eerlijk te zijn ging het in Bahrein allemaal heel erg snel. Het begon met de drivers parade, de rondjes naar de grid, het volkslied, het opzetten van de helm en toen sprong ik direct weer in de auto."

Welkom

De procedures voorafgaand de start van de race verliepen dus volledig naar wens, de start van de race verliep iets minder vlekkeloos voor Piastri. Hij onthult nu dat het zelfs een soort rommeltje was in Bahrein: "Ik denk dat iemand zijn gridbox miste vlak voor mij. Toen de lichten aangingen, reed ik pas mijn gridbox in. Dat voelde als een soort welkom in de Formule 1 moment. Het was wel leuk, het was fijn om de eerste race te kunnen afvinken."