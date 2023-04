Duits tijdschrift onder vuur vanwege nepinterview met Michael Schumacher

In Duitsland is ophef ontstaan omtrent zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. De Duitser heeft zelf niets met de zaak te maken, maar hij is wel het middelpunt geworden van een grote mediarel. Een magazine beweerde namelijk dat ze Schumacher hadden geïnterviewd, maar uiteindelijk bleek dat het ging om een interview met kunstmatige intelligentie (A.I).

Sinds Schumachers zware ski-ongeval in 2013 is er maar weinig bekend over zijn gezondheid. Schumacher viel bij zijn ongeluk met zijn hoofd op een steen en daarbij liep hij een ernstige hersenbeschadiging op. Sindsdien is het voor de buitenwereld niet duidelijk hoe het met Schumacher gaat, hij is dan ook niet meer in de openbaarheid verschenen sinds het ongeval.

Kunstmatige intelligentie

Het Duitse blad Die Aktuelle beweerde dit weekend dat ze Schumacher hadden gesproken voor een exclusief interview. Het blad plaatste Schumacher op de cover en publiceerde allemaal quotes van de Duitser. De uitspraken waren echter niet afkomstig van Schumacher, maar waren gegenereerd doormiddel van A.I. Dat de kunstmatige intelligentie de antwoorden had gegeven, werd pas duidelijk toen Die Aktuelle via kleine lettertjes liet weten dat ze Schumacher niet echt hadden gesproken.

Veel Duitsers spreken schande van het artikel van het tijdschrift. Op sociale media regent het woedende reacties en ook andere media zijn uiterst kritisch. Het feit dat het artikel eigenlijk nepnieuws is, zorgt voor de meeste woede. De cover en het artikel worden tevens veel gedeeld.