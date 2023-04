Coulthard gelooft in De Vries: "Hij heeft zijn beste auditie al gehad"

Dit jaar zijn er met Max Verstappen en Nyck de Vries twee Nederlanders actief in de Formule 1. De twee landgenoten beleven een compleet ander seizoen, Verstappen leidt het wereldkampioenschap terwijl De Vries nog wacht op WK-punten. Volgens David Coulthard heeft De Vries al laten zien wat hij kan.

De Vries debuteerde vorig seizoen in de Formule 1 als invaller bij het team van Williams. Hij pakte bij zijn debuut direct een puntje en rijdt dit jaar in de koningsklasse voor het team van AlphaTauri. Bij het zusterteam van Red Bull Racing heeft de Friese coureur het zwaar, maar heeft hij vooralsnog nog geen kapitale fouten gemaakt.

Auditie

Oud-coureur David Coulthard ziet dat De Vries momenteel bezig is met een flinke worsteling bij AlphaTauri. Volgens de Schot weer de wereld echter wel wat De Vries kan. Bij Ziggo Sport spreekt Coulthard zich uit: "Nyck heeft zijn best auditie al gehad in Monza vorig jaar. Hij liet zien dat hij kan presteren in de Formule 1 op hoog niveau, momenteel kan hij niet veel laten zien bij AlphaTauri. Hij kan alleen zijn teamgenoot verslaan."

Verstappen

Coulthard ziet dat de andere Nederlander, Verstappen, bezig is met een compleet ander onderdeel van zijn loopbaan. De oud-coureur is complimenteus: "Max is een fenomeen. Hij is hongerig, toegewijd en hij houdt van het team en het team houdt van hem. Hij kan daar het verschil maken. We kijken dus naar twee compleet verschillende momenten in hun loopbanen. Nyck is een echt gentleman. Hij is intelligent en snel. Ik wens hem het beste toe."