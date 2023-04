Fittipaldi verwacht veel van Perez: "Hij is voor 110 procent gemotiveerd"

Volgende week gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Grand Prix van Azerbeidzjan en men vraagt zich af of Red Bull Racing daar wel te verslaan is. Sergio Perez zal in Bakoe sportieve wraak willen nemen op zijn teamgenoot Max Verstappen. Emerson Fittipaldi denkt dat Perez zeer gemotiveerd zal afreizen naar Azerbeidzjan.

Het team van Red Bull Racing is momenteel een klasse apart in de koningsklasse van de autosport. De Oostenrijkse renstal won met Verstappen en Perez de eerste drie Grands Prix van het seizoen. Verstappen gaat aan de leiding van het wereldkampioenschap aangezien hij twee Grands Prix heeft gewonnen, Perez won alleen de Saoedische Grand Prix in Jeddah.

Stratencircuits

Perez was zeer sterk in de Saoedische straten en tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi verwacht veel van hem in Bakoe. De Braziliaan ziet dat Perez kan gaan vlammen en spreekt zich uit bij MyBettingSites: "Zijn rijstijl past heel erg goed bij stratencircuits. Zijn resultaten zijn daar altijd zeer goed. Op zo'n baan moet je altijd snel en secuur rijden. Er is door de muren en de bandenstapels amper ruimte voor fouten. Het is zeer lastig om snel rijden op een stratencircuit onder controle te krijgen. Hij doet dat enorm goed."

Motivatie

Fittipaldi is eveneens van mening dat Perez zelf ook wil presteren in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad. De Braziliaanse oud-coureur ziet namelijk een unieke kans voor Perez: "Hij is 110 procent gemotiveerd omdat hij weet dat er een kans is om de wereldtitel te winnen. Hij weet dat zelf ook. Hij weet dat er een kans ligt om wereldkampioen te worden. Ik weet zeker dat hij alles gaat geven omdat hij zeker weet dat hij kan winnen."