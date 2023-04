Gasly vol 'vertrouwen' over ontwikkelingskracht Alpine

Volgens de Franse Formule 1-coureur Pierre Gasly kan zijn team van Alpine gedurende het seizoen grote stappen naar voren maken. De Fransman heeft flinke hoop dat de ontwikkelingen van de A523-bolide hem en teamgenoot Esteban Ocon een goede progressie in het 100-race plan zullen brengen.

Het Formule 1-team van Alpine wist 2022 op positieve wijze af te sluiten. Ondanks een DNF voor de vertrekkende Fernando Alonso, kwam het Franse equipe als vierde in het constructeurskampioenschap over de streep, waardoor het concurrent McLaren wist te verslaan. De behaalde resultaten zorgden voor een positieve sfeer in het team voor het daaropvolgende seizoen.

Dit jaar maakte Aston Martin echter een dusdanig grote stap, dat Alpine wat meters naar richting de top vier heeft verloren. De Franse renstal heeft al enige tijd geleden haar 100-race plan in werking gesteld, waarbij de tijd blijft doortikken en het zicht op toekomstige Grand Prix-overwinningen niet groter lijkt te worden.

Toch is de kersverse Alpine-coureur Pierre Gasly positief ingesteld. De inmiddels 27-jarige coureur uit de Franse stad Rouen laat weten veel hoop in zijn nieuwe werkgever te vestigen: "Ja, ik heb er vertrouwen in. Ik denk dat het team vorig jaar zeker heeft laten zien dat ze waarschijnlijk de beste waren op het gebied van ontwikkelingen maken gedurende het seizoen."

"Er heerst een goede verstandhouding en correlatie van de upgrades die ze naar het circuit brengen. Het is een kwestie van tijd tot we de nieuwe upgrades aan de auto zullen hebben. En daarnaast is er het onderdeel waar ik en mijn team elkaar beter leren begrijpen, zodat we het maximale uit de auto weten te halen", sluit Gasly af.